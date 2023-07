Fala upałów. GIS ostrzega. Ważny patent na zakupach

Dobrze zaplanuj swoje zakupy

Marnowanie żywności to nie tylko strata finansowa, ale też realne obciążenie dla środowiska, nie mówiąc o aspekcie etycznym. W czasie kiedy my wyrzucamy jedzenie do śmieci, nawet 811 mln ludzi na świecie głoduje. Najważniejszym krokiem ku ograniczeniu marnowania żywności jest zaplanowanie swoich posiłków i zakupów na dany okres. Przed zakupami najlepiej stworzyć listę zakupów. Pozwoli to na ograniczenie marnowanie żywności oraz ilość odpadów.