Fałszywa promocja w Intermarche? Czytelnik WP pokazał zdjęcia

Cena regularna 8,99 zł, ale w promocji za żel do golenia zapłacimy jedyne 5,89 zł - takimi ofertami kusi jeden ze sklepów Intermarche. Dociekliwy czytelnik przesunął promocyjną "cenówkę" i ujrzał prawdziwą cenę regularną: 5,89 zł.

Jednym z najstarszych trików jest właśnie sztuczne zawyżanie ceny, by ją potem spektakularnie obniżyć do poprzedniego poziomu. Można by spodziewać się, że żadna poważna firma już nie stosuje tak prymitywnej sztuczki, ale wygląda na to, że jest inaczej.