Fałszywi kominiarze znów grasują po blokach. Banalny sposób, by odróżnić przebierańców

Zapomniał się jednak przedstawić. Kiedy spytałem o imię i nazwisko to, zamiast odpowiedzieć, ponownie przeciągnął legitymacją przed moją twarzą. Poprosiłem, by w takim razie pozwolił mi przyjrzeć się plakietce. Wizytator jednak speszył się i szybko czmychnął.

Oszustwa na koronawirusa. Na co trzeba uważać?

"Prawdziwi kominiarze nie sprzedają kalendarzy"

Nasza rozmówczyni wyjaśnia, że na takim kalendarzu znajdują się dane kontaktowe do konkretnego zakładu kominiarskiego. To forma zapewnienia kontaktu pomiędzy mieszkańcem a kominiarzem. Stosowanie takiej praktyki potwierdza nam Marcin Ziombski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy.

Jak rozpoznać oszusta?

- Prawdziwi kominiarze zobowiązani są do przedstawienia legitymacji potwierdzającej posiadane kwalifikacje lub przynależność do stowarzyszenia branżowego, np. Izby - podkreśla Marcin Ziombski.

- Poza tym osoby, które mają wątpliwości co do odwiedzającego ich kominiarza, mogą go poprosić o potwierdzenie własnej tożsamości. Prawdziwy kominiarz nie będzie miał żadnych obaw, aby to zrobić, a ewentualny oszust lub przebieraniec zostanie spłoszony - dodaje Elżbieta Frydel.