Lockdown. Otwierają restauracje pomimo obostrzeń. "Mieliśmy już trzy kontrole"

Część restauratorów nie czeka na zielone światło od rządu i decyduje się na otwarcie swoich lokali. Nie zniechęca ich do tego wizja regularnych wizyt kontrolerów. - Mieliśmy już trzy kontrole sanepidu - opowiada WP Finanse Dawid Zmyślony, restaurator z Ostrowa Wielkopolskiego.

- Kontrolerzy spisują stan faktyczny sali: ilu jest gości, a ile jest łącznie osób wraz z obsługą - wyjaśnia właściciel restauracji Black Dave Restaurant.

Kontrole każdego dnia

- W minioną sobotę pojawili się kontrolerzy. Inspektor kazał mi w trybie natychmiastowym zamknąć lokal. Nie ma do tego żadnego prawa, więc to jakieś jego widzimisię. W niedzielę przyszli ponownie z kontrolą, a w poniedziałek wręczyli mi pismo z upomnieniem - wymienia nasz rozmówca.

Trzy wizyty w swoim lokalu miał również restaurator z Białegostoku, który prosi o anonimowość.

Codziennie kontrola i 30 tys. zł kary. To może czekać zbuntowane firmy

- Policja pojawiła się dwa razy sama: raz w sobotę i raz w niedzielę. W poniedziałek pojawiła się razem z sanepidem - mówi przedsiębiorca. Restaurator podkreślił, że wizyty przebiegały "w sympatycznej atmosferze", a funkcjonariusze zachowywali się profesjonalnie.

- Panie policjantki w weekend zostały zatrzymane w drzwiach, tak jak wszyscy goście, a sama interwencja na moją prośbę miała miejsce na zewnątrz. Panie chciały tylko wylegitymować właścicieli i dowiedzieć się, ile osób przebywa w środku. Nie trwało to dłużej niż 10-15 minut - tłumaczy białostocki restaurator.

Nieco dłużej trwały kontrole w Ostrowie Wielkopolskim. - Za pierwszym razem byli u nas dwie godziny. Potem wystarczyło im 15-30 minut - mówi Dawid Zmyślony.

30 tys. złotych kary

Wizyty służb w Black Dave Restaurant zakończyły się nałożeniem na przedsiębiorcę kary administracyjnej w wysokości 30 tys. złotych. To maksymalna kara, jaką przewidują przepisy wprowadzające obostrzenia. - W poniedziałek wysłaliśmy pismo do inspektora wojewódzkiego odwołujące się od nałożonej kary. Jeżeli nie uzyskamy tego od niego, to idziemy na drogę sądową - mówi Zmyślony.

Nasz drugi rozmówca miał nieco więcej szczęścia. Wszystkie trzy kontrole, czy też "wizyty", jak woli nazywać je przedsiębiorca z Białegostoku, nie zakończyły się nałożeniem na przedsiębiorcę mandatu lub kary administracyjnej.

Sanepid sporządził protokół kontroli, pod którym restaurator się nie podpisał. Teraz przygotowuje odwołanie, a na jego złożenie ma siedem dni. Podkreślił, że wytknie w nim "wszystkie błędy i braki prawne". W jego ocenie kontrolerzy nie mają podstawy prawnej, która umożliwia im przeprowadzenie kontroli akcyjnej.

- Nie mam żadnych zastrzeżeń do policjantek i do pań z sanepidu. Wszystkie zachowywały się kulturalnie, toczyła się między nami normalna rozmowa. Wiem, że te wizyty nie są ich winą. Dostały takie polecenie odgórnie i muszą je wykonać. A to są tacy sami ludzie jak my. Mają rodziny i muszą pracować na ich utrzymanie - podkreśla restaurator z Białegostoku.

Zachowany reżim sanitarny

Czy otwarte restauracje przyciągają klientów? Nasi rozmówcy zgodnie potwierdzają.

- Frekwencja? 110 proc. - mówi wyraźnie zadowolony restaurator z Białegostoku. - Liczba gości była bardzo zadowalająca, niektórzy przyjechali do nas z miejscowości oddalonych nawet o 150 km. Tylko po to, by zjeść w gronie innych ludzi - dodaje.

- W weekend nie było szans, żeby wejść bez wcześniejszej rezerwacji. W tygodniu też jest bardzo dużo klientów - wtóruje Dawid Zmyślony.

W restauracjach jest zachowany pełen reżim sanitarny. Restauratorzy pilnują, by klienci dezynfekowali ręce, zachowali od siebie odstęp, a także by poruszali się w maseczkach, jeżeli wstaną od stołu.

- W naszej restauracji są zachowane zasady reżimu sanitarnego. Zachowana jest odległość pomiędzy stolikami, sprawdzamy termometrem temperaturę. Kontrolerzy sanepidu zresztą to wszystko zaznaczają w protokołach pokontrolnych - podkreśla Zmyślony.

- Oprócz podstawowych zasad, wdrożyliśmy również takie, których nikt od nas nie wymagał. Mamy maszynę do ozonowania sali, z której korzystamy po każdym dniu pracy. Monitorujemy również zdrowie pracowników. Mierzymy im temperaturę - tak samo jak klientom. Sprawdzamy też, czy nasi pracownicy czują się dobrze - wyjaśnia białostocki przedsiębiorca.

Dodaje też, że klienci sami nie poruszają się po lokalu. Czekają na obsługę, która wskazuje im miejsce. Po każdym odwiedzającym są dezynfekowane stoliki.