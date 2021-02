Podatki i opłaty w 2021 roku. Naszykuj swój portfel na spore wzrosty

Rankomat.pl przygotował komunikat, w którym zebrał wszystkie opłaty i podatki, które nadeszły wraz z 2021 roku. Co czeka portfele Polaków?

Ceny prądu w górę

Pensja dla każdego, nawet dla bezrobotnych? Belka: nie stać nas

Jednak to już jest nieaktualne. Ministerstwo Klimatu najpierw zaproponowało projekt, który rekompensuje podwyżki wyłącznie najuboższym, a później wycofało i ten projekt.

Tymczasem ceny prądu rosną corocznie. W tym roku zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki (URE) od stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe taryfy dla gospodarstw domowych. Opłaty za energię wzrosną średnio o 3,5 proc. To m.in. efekt pojawienia się nowej pozycji na rachunkach, czyli opłaty mocowej , która podwyższy rachunki od 2,30 zł do nawet 12,87 zł miesięcznie.

Wraca również opłata OZE. Przez ostatnie trzy lata nie była ona pobierana, teraz jednak wraca i została ustalona na poziomie 2,20 zł/MWh netto, czyli 2,71 zł/MWh brutto. Jak wylicza Rankomat, dla przeciętnego gospodarstwa oznacza to wzrost rachunku za prąd rocznie o ok. 4,80 zł.

Efekty podatku cukrowego już widać na rachunkach

W sklepach spożywczych w 2021 roku miłośnicy słodkich napojów odczują nowy podatek wprowadzony przez rządzącą większość. Podatek cukrowy, bo o nim mowa, już doprowadził do sytuacji, że za popularny napój w dwulitrowej butelce trzeba zapłacić nawet powyżej 10 zł . Na jego wysokość składają się dwa czynniki przeliczane na 1 litr napoju:

Jak wylicza Rankomat, przy takich zapisach umowy wprowadzającej podatek, danina maksymalnie może wynieść 1,20 zł za 1 litr napoju. To jedna z najwyższych stawek w Europie. Wyprzedzają nas pod tym względem wyłącznie: Norwegia, Irlandia, Estonia i Wielka Brytania.

"Najwyższy, około 45-proc. wzrost ceny, dotknąłby wielbicieli Hoop Coli w dwulitrowej butelce. Na kolejnych miejscach znalazłby się Fanta Pomarańczowa (ok. 40-proc. wzrost) oraz Coca-Cola i Pepsi (ok. 36-proc. wzrost). Mając jednak na uwadze potencjalny spadek popytu, producenci prawdopodobnie będą zmniejszać swoje marże i szukać innych sposobów na ograniczenie skali podwyżek" - czytamy w komunikacie.

Opłata od "małpek" w cieniu podatku cukrowego

Choć media skupiły się przede wszystkim na podatku cukrowym, to obok niego w życie weszła opłata od "małpek", czyli od alkoholi w butelkach o pojemności poniżej 300 ml.

Wysokość opłaty ustalono na poziomie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu, który sprzedawany będzie w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Oznacza to wzrost ceny o:

Rząd nie czekał na TSUE z podatkiem handlowym

Choć Trybunał Sprawiedliwości UE wciąż nie wypowiedział się co do kwestii legalności podatku od sprzedaży detalicznej podatku handlowego, nazywanego handlowym, to Ministerstwo Finansów wierzy w pozytywne rozstrzygnięcie dla polskiego rządu.