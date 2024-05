Fani Luny wydadzą majątek podczas Eurowizji. Oto ceny burgerów w Szwecji

Polskę będzie reprezentowała Luna z piosenką "The Tower", choć, jak już wspominaliśmy w WP, ma dość mocnych rywali. Mimo tego w zakładach bukmacherskich kurs na "Polska zakwalifikuje się do finału" wynosi około 1.25, a więc są spore szansę na to, że Luna nie zakończy udziału w konkursie na jednym występie. Finał odbędzie się w sobotę 11 maja 2024 r.