Pustki w Zakopanem. Ludzie nagle zniknęli

Kuźnice to część Zakopanego, położona w dolnej partii Doliny Bystrej na wysokości ok. 1000 m n.p.m. Jak relacjonuje "Tygodnik Podhalański", to niezwykle popularne wśród turystów miejsce świeci pustkami. Jest to spowodowane prognozami pogody, które odstraszyły turystów.