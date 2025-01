Ferie w ciepłych krajach. Nie do wiary, że może być aż tak tanio

Z analizy rankomat.pl, przytaczanej przez dziennik "Fakt" wynika, że tygodniowy pobyt w 3-gwiazdkowym hotelu w Szczyrku dla rodziny 2+1 kosztuje 5,3 tys. zł . Tymczasem wyjazd na Maltę lub Cypr może być tańszy. Na Malcie za lot i sześć noclegów zapłacimy od 900 do 1 tys. zł za osobę .

Według danych esky.pl za lot i hotel zapłacimy poniżej 1 tys. zł także we włoskiej Katanii, hiszpańskim Benidormie i Llotere de Mar.

Pobyt na Teneryfie lub Fuerteventurze to już koszt ok. 1,9 tys. zł za osobę. Turystów przyciąga także należąca do Portugalii, oferując pakiety za średnio 1,5 tys. zł za osobę.