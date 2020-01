Festiwal Pizzy. Klienci oburzeni: "Ściema. Pizzy jest tak mało, że goście jej nie dostają"

Jak co roku Pizza Hut ruszyła ze swoją flagową akcją Festiwal Pizzy. Część lokali przeżywa prawdziwe oblężenie i nie jest w stanie obsłużyć wszystkich klientów biorących udział w zabawie. Wielkość kawałków pizzy też nie jest, mówiąc delikatnie, satysfakcjonująca.

"Zapłać raz i jedz, ile dusza zapragnie" - takim hasłem reklamuje swoją akcję Pizza Hut. Festiwal Pizzy polega na tym, że biorący w nim udział klienci mogą wziąć po jednym kawałku z dowolnej pizzy, którą roznoszą kelnerzy. Nie ma limitu - możemy jeść, ile tylko chcemy. Nie mamy jednak wpływu na to, jaka pizza trafi na nasz talerz z kuchni lokalu, gdyż to obsługa sama decyduje, jaki smak przyrządzi.

Tłumy w restauracjach

"Jestem tutaj od 18.30 i do godziny 19.15 nawet talerzy ani picia nie dostaliśmy. Inni są obsługiwani normalnie. Jakoś kelnerowi nie po drodze do nas... Dno dna" - napisał rozgoryczony klient. W komentarzu wskazał, że chociaż pracuje pięciu kelnerów, to oddelegowany do obsługiwania festiwalu był wyłącznie jeden z nich.