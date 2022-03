Firmy pomagają uchodźcom. "Mamy ogromny magazyn, który trzeba uzupełniać"

– Pomoc jest efektywna wtedy, kiedy jest celowana. Zachęcam firmy, które fantastycznie odpowiedziały na nasze apele i zaczęły organizować pomoc, do kontaktu z organizacjami humanitarnymi, które tę pomoc niosą i mają dostęp do wiedzy, co jest najbardziej potrzebna – powiedziała w programie "Money. To się Liczy" Renata Bem, z–ca dyrektora generalnego UNICEF Polska. – Pomoc ze strony biznesu może być dwojaka. Po pierwsze pomoc finansowa, która jest dla nas kluczowa. Mamy ogromny magazyn humanitarny w Kopenhadze, z którego w każdy zakątek świata w 72 godziny jesteśmy w stanie dostarczyć artykuły pomocowa, ale siłą rzeczy trzeba ten magazyn uzupełniać. Natomiast są też firmy, które mogą pomagać, przekazując swoje produkty, bo mają akurat takie, które są potrzebne – dodała.