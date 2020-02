Forever 21 uratowane. Sieć modowa uniknie bankructwa

Sieć Forever 21 stała już nad przepaścią i spoglądała prosto w oczy otchłani bankructwa. Jednak ostatecznie go uniknie dzięki swoim dwóm największym wierzycielom, którzy wykupili ją za 80 mln dolarów.

Simon Property Group oraz Brookfield Property połączyły siły z Authentic Brands – właścicielem m.in. magazynu Sport Illustrated. Wszystko po to, by uratować amerykańską sieć modową Forever 21.

Jak podaje portal dlahandlu.pl za "Financial Times", nowi właściciele zgodzili się przejąć część zobowiązań spółki .

Zobacz też: Wielki test kaw rozpuszczalnych. Marki własne dyskontów vs popularni producenci

To jednak nie koniec problemów sieci. Zagraniczne media donoszą, że Forever 21 obecnie dysponuje obecnie ok. 5 mln dolarów. Sam lutowy czynsz sklepów sieci natomiast wynosi ok. 24 mln dolarów.