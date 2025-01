Forsy jak lodu. Tyle można zarobić na odśnieżaniu

Odśnieżanie posesji to nie tylko obowiązek, ale i szansa na dodatkowy zarobek. Jak podaje farmer.pl, ceny usług odśnieżania w tym sezonie są zróżnicowane w zależności od regionu i rodzaju usługi.

Tyle trzeba zapłacić za odśnieżanie

Koszty odśnieżania zależą od metody i powierzchni. Ręczne odśnieżanie kosztuje od 20 do 50 zł za godzinę, a w dużych miastach nawet do 80 zł. W mniejszych miejscowościach można znaleźć oferty już od 10 zł za godzinę.

Mechaniczne odśnieżanie jest droższe. Praca z odśnieżarką to koszt 90-120 zł za godzinę, a użycie minitraktora z pługiem to wydatek rzędu 180-200 zł. Pełnowymiarowy ciągnik rolniczy kosztuje ok. 250 zł za godzinę.

Stawki za metr kwadratowy

Firmy specjalizujące się w odśnieżaniu oferują stawki za metr kwadratowy. Ceny wahają się od 1 do 4 zł/mkw., ale za odśnieżanie parkingów mogą wynosić nawet powyżej 5 zł/mkw. Dodatkowo płaci się za posypywanie solą.

Wywóz śniegu to kolejny koszt. W dużych miastach cena za metr sześcienny wynosi 30-60 zł. W przypadku użycia ciągnika z przyczepą i ładowarką, koszt to 500-700 zł za godzinę. Ceny zależą od ilości śniegu i odległości transportu.

Wysokie zarobki, brak chętnych

Jak pisaliśmy w WP Finanse, obecnie hydraulicy, elektrycy oraz stolarze to jedne z najbardziej poszukiwanych zawodów. Wynagrodzenia w tych profesjach mogą osiągać pułap kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, ale mimo takich zarobków, liczba chętnych do pracy jest niska. Jak zaznacza INNPoland.pl, realizacja większych zleceń może ciągnąć się miesiącami.