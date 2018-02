Francuski ser, tona cukru i tysiące litrów mleka. Ośrodek Reprezentacyjny MON na zakupach

Ponad tona słodyczy, tyle samo cukru, sery, jogurty i tysiące litrów mleka - to tylko część produktów zamówionych przez podległy ministrowi obrony narodowej Ośrodek Reprezentacyjny Wojska Polskiego. To, że w takim ośrodku trzeba mieć co postawić na stole, nie podlega dyskusji. Dużo ciekawszy jest natomiast fakt, że znaczna część produktów pochodzi od zagranicznych koncernów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Podległy Mariuszowi Błaszczakowi, szefowi MON, ośrodek na same słodycze i używki wyda 132 tys. zł (East News, Fot: Stefan Maszewski/Reporter)

132 tys. zł - dokładnie tyle zapłacą podatnicy za kawę, herbatę i słodycze, które trafią do ośrodka, w którym szef MON, prezydent oraz inni przedstawiciele władz państwowych mogą podejmować swoich zagranicznych gości. Na stołach w najbliższym roku znajdzie się m.in. ponad 50 kg czekolad koreańsko-japońskiego Wedla, 21 kg czekoladek szwajcarskiego Lindta i 158 kg ciastek produkowanych przez Milkę. Na liczącej ponad 70 punktów liście zamówionych słodyczy wyszczególniono także batony koncernów Nestle czy Mars.

1290 kg cukru

Polscy producenci pojawiają się jedynie w około połowie z nich. Co więcej, krajowi cukiernicy niejednokrotnie są tylko "opcją" - zwycięzca przetargu nie będzie zobowiązany do dostawy właśnie polskich słodyczy.

Ośrodek nie zamierza jednak karmić gości tylko słodkościami. Lista półproduktów wskazuje na ogromną skalę planowanego wypieku ciast - m.in. 1290 kg cukru, 35 kg budyniu, 75 kg galaretki, 160 kg śmietany kremówki czy ponad 100 kg miodu. Wszystko zostanie uzupełnione kilkuset kilogramami kawy i herbaty.

Zobacz też, jak wyglądało przejęcie obowiązków przez nowego szefa MON:

Masło i sery

Równie ciekawie wyglądają inne zamówienia Ośrodka. Poza ciastkami, kawą i mlekiem (zwycięzca przetargu ma dostarczyć go 2100 litrów) goście oficjalnych spotkań, konferencji, narad i szkoleń będą raczyć swoje podniebienia także bardziej wyszukanymi przysmakami. M.in. francuskim serem mimolette, włoskim parmezanem, serami pleśniowymi, twarogowymi, szwajcarskimi i holenderskimi. Dla dbających o linię przewidziano odtłuszczony edam rycki oraz 135 kg jogurtu i kilka litrów kefiru. Preferującym bardziej klasyczne śniadania zapewniono 350 kg masła - jest szansa na kanapki i jajecznicę.