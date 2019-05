Frank szwajcarski najdroższy od początku kwietnia

Frank szwajcarski, jedna z baczniej obserwowanych walut w Polsce, przez dwa minione tygodnie podrożał w zestawieniu ze złotym o ok. 2 proc. Kurs CHF wzbił się ponad 3,81 zł, osiągając poziom, który ostatnio obserwowaliśmy na początku kwietnia br. Niestety, frank wkrótce może być jeszcze droższy – pisze Daniel Kostecki, główny analityk Conotoxia Ltd.

Do franka traci nie tylko nasza rodzima waluta, ale także amerykański dolar czy euro. W dwa tygodnie CHF umocnił się w relacji do EUR o ok. 1,5 proc., a w relacji do USD o ok. 1,6 proc. Dlaczego?

Jednym z głównych powodów ostatniej aprecjacji szwajcarskiej waluty mogą być nie tyle czynniki wewnętrzne, ile zewnętrzne, w tym zaostrzenie retoryki w wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Podniesienie ceł na chińskie produkty wraz z brakiem postępów w rozmowach prowadzą do zwiększenia obaw inwestorów z jednej strony o dalszą eskalację konfliktu handlowego, a z drugiej o wzrost gospodarczy na świecie. To z kolei podnosi niepewność i wzmaga strach, a ten powodować może powrót kapitału w stronę bezpiecznego franka.

Według danych dotyczących międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, które publikuje Międzynarodowy Fundusz Waluty, Szwajcaria zaangażowała więcej kapitału za granicą niż inwestorzy zagraniczni w Szwajcarii. Zatem w okresie zwiększonej niepewności na rynkach finansowych kapitał, wracając do kraju, z którego pochodzi, w większej kwocie wpłynie do Szwajcarii, niż z niej wypłynie, co finalnie może przekładać się na siłę franka.

Nawet wypowiedzi Thomasa Jordana, szefa banku centralnego Szwajcarii, nie doprowadziły ostatnio do wyhamowania wzrostu wartości waluty. Chociaż szef SNB mówił o tym, że obecna polityka monetarna z ujemnymi stopami procentowymi będzie prowadzona tak długo, jak to będzie konieczne ze względu na wciąż niskie oczekiwania inflacyjne. Co więcej, w opinii SNB frank szwajcarski ma wciąż wysoką wartość, a bank centralny jest gotów interweniować celem jego osłabienia, gdy tylko będzie to konieczne.