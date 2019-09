Freshmarket znika z rynku. Zastąpią go Żabki w nowej odsłonie

Sklepy działające pod szyldem Freshmarket zostaną całkowicie zastąpione przez Żabki. Sieć wycofuje markę z rynku i wprowadza ujednolicone logo.

"Dziś z odmienionym logo działa już 4 694 spośród 5 817 placówek. Sklepy funkcjonujące do tej pory pod marką Freshmarket zostaną przekształcone do nowego formatu Żabki. To sprawi, że cała sieć będzie funkcjonować pod jednym, wspólnym logo" - poinformował w piątek prezes Żabki, Tomasz Suchański.