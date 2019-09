Żabka na każdym rogu. Sieć otwiera kolejne sklepy

Żabka chce powiększyć sieć do 6 tys. sklepów na koniec tego roku z 5 817 placówek obecnie - poinformował prezes Tomasz Suchański. Zapowiedział też, że w połowie przyszłego roku wszystkie sklepy sieci będą już funkcjonować w nowym formacie.

"Nasze nowe cele otwarć sklepów to tzw. punkty tranzytowe w Warszawie - są to nowe formaty i mniejsze w miejscach, gdzie jest duży ruch klientów. Tam będziemy się pojawiać" - dodała wiceprezes ds. komercyjnych Anna Grabowska.

"Dziś z odmienionym logo działa już 4 694 spośród 5 817 placówek. Sklepy funkcjonujące do tej pory pod marką Freshmarket zostaną przekształcone do nowego formatu Żabki. To sprawi, że cała sieć będzie funkcjonować pod jednym, wspólnym logo" - czytamy w komunikacie.