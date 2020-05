Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach upadła. "Zabrakło dobrej woli". Pracownicy zamku zwolnieni

Pracownicy fundacji, która zarządzała Zamkiem w Niepołomicach stracili pracę. Mają żal do władz gminy o to, że nie dano im możliwości powrotu do działalności, pomimo - jak twierdzą - realnych możliwości.

