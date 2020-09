Fundusz alimentacyjny. Od początku października wchodzą w życie dwie ważne zmiany

Po pierwsze próg dochodowy kwalifikujący do świadczeń wzrośnie z 800 do 900 złotych. Po drugie przekroczenie progu dochodowego nie będzie dyskwalifikować, ale jedynie pomniejszać kwotę świadczenia z funduszu alimentacyjnego na zasadzie złotówka za złotówkę.

Zobacz: Kontrole ZUS. "Zakład powinien wyjść ze sztampowego myślenia o umowach o dzieło"

Próg dochodowy wzrośnie o 100 złotych do poziomu 900 złotych. Jeżeli jednak próg zostanie przekroczony, to świadczenie nadal będzie wypłacane - będzie pomniejszone o kwotę przekroczenia progu.

Co to znaczy? Jeżeli np. dziecko będzie miało zasądzone 400 złotych alimentów, a zarobki gospodarstwa będą sięgać poziomu 1000 złotych na osobę, to dziecko otrzyma 300 złotych z funduszu alimentacyjnego. To dlatego, że dochód 1000 złotych przekroczył o 100 złotych próg dochodowy.