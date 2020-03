Fuzja Lotosu i Orlenu nadal aktualna

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa nie przeszkadza Orlenowi w realizacji planów przejęcia Grupy Lotos. Prezes spółki spotkał się z ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem, by omówić zarówno plany spółki, jak i kwestie bezpieczeństwa.

- Poprzez pakiet pomocowy zapewniamy natychmiastowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw i jest to obecnie priorytet rządu. Nie zapominamy jednak o dużych firmach, w tym spółkach Skarbu Państwa. Bez ekosystemu gospodarczego, który wokół nich funkcjonuje, sektor MSP nie będzie mógł wrócić na ścieżkę rozwoju. To właśnie silne, zdywersyfikowane polskie firmy będą mogły zapewnić impuls do pobudzenia gospodarki w momencie zakończenia epidemii – powiedział Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.