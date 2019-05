Galeria Młociny. Tłumy na otwarciu nowego centrum handlowego

Ciekawość i promocje z okazji otwarcia ściągnęły w czwartek tłumy przed Galerię Młociny. W ogromnym centrum handlowym zaplanowano 220 sklepów.

Punktualnie o 12 w czwartek 23 maja swoje drzwi dla klientów otworzyła Galeria Młociny. Chętnych, by już pierwszego dnia odwiedzić nowe centrum było mnóstwo. Tłoczyli się przed wejściem i na sąsiednich uliczkach.

Położona jest w bardzo dogodnym miejscu – niezmotoryzowani z łatwością dotrą metrem. Dojazd z Centrum zajmuje niecałe 20 minut. Przy stacji Młociny znajduje się pętla autobusowa, do której dojeżdżają autobusy z miejscowości ościennych, np. Łomianek i Izabelina.

Dojście ze stacji metra zajmuje ok. 5 minut. Wkrótce ma być wygodniej - inwestor zapewnia, że niedługo usprawni dojście z metra. Już za jakiś czas w ogóle nie trzeba będzie wychodzić z podziemi, by dostać się do Galerii.