Galerie handlowe otwarte. Pierwszy weekend i już gigantyczne kolejki

Tłumy ruszyły do galerii handlowych. Potwierdzają to czytelnicy, którzy kontaktują się z naszą redakcją przez platformę #dziejesie . Przypomnijmy, że to pierwszy weekend po pełnym otwarciu galerii handlowych. Od 28 grudnia większość sklepów nie mogła bowiem działać.

Otwarcie sklepów to okazja, by Polacy wrócili do starych przyzwyczajeń. I tak się stało. Klienci szturmem ruszyli do galerii i centrów handlowych, czego efekty widzimy na powyższych obrazkach.