Galerie otwarte. Ludzie nieśmiało zaczęli robić zakupy, ale tłumów nie widać

4 maja w naszym kraju ponownie zostały otwarte galerie handlowe. Tego dnia klienci nie ruszyli jednak tłumnie do sklepów, o czym informowaliśmy w WP Finanse .

Według danych Placeme, zaledwie połowa Polaków, którzy odwiedzali galerie handlowe przed pandemią koronawirusa, wróciła do nich pierwszego dnia po otwarciu (2,7 mln). Ale najwięcej osób robi zazwyczaj zakupy w weekendy, dlatego postanowiłam sprawdzić, jak wygląda handel w pierwszą sobotę po ponownym otwarciu galerii handlowych.

Inna grupa klientów to ludzie, którzy przyszli do galerii w konkretnej sprawie – aby coś zareklamować lub zwrócić, albo po prostu żeby w końcu pobuszować między wieszakami i sklepowymi półkami. Wchodzą i wychodzą, poruszając się niczym błyskawica.

Spotykam panią, która z uwagi na to, że miała jeszcze trochę czasu do umówionego spotkania, postanowiła po prostu przejść się po galerii.

- Przyszłam zobaczyć, jak po takim czasie to wszystko wygląda. Nie mam w planach zakupów, ale jak mi coś wpadnie w oko, to czemu nie. Łapię się na tym, że w danym momencie wydaje mi się, że wszystko jest normalnie, a nagle widzę zamknięty Reserved czy inne sklepy lub wyspy i dopiero mi się przypomina, że żyjemy w innej rzeczywistości niż dwa miesiące temu – wyznaje kobieta.

Sprzedawcy w sklepach uzbrojeni w maseczki i rękawiczki wyczekują klientów, co chwilę patrząc na zegarek. Mam wrażenie, że spodziewali się większej liczby klientów w pierwszy weekend od otwarcia.

Przy wejściu do każdego sklepu, oprócz jednorazowych rękawiczek i płynu do dezynfekcji, znajduje się informacja, ile osób może jednocześnie przebywać w danym sklepie.

Kolejek do wejścia nie widać.

Nie ma też kolejek do kas ani wielkich wyprzedaży. Co prawda da się zauważyć w wielu sklepach obniżki cen, ale w niczym nie przypominają promocji jak w Black Friday czy po świętach.

W tej galerii handlowej spędzam prawie godzinę i w miarę upływu czasu pojawia się coraz więcej ludzi, chociaż o tłumach nie ma nawet co wspominać.

Trzeba brać pod uwagę też fakt, że Złote Tarasy gromadziły zawsze dużo podróżujących (dzięki połączeniu z Dworcem Centralnym), których teraz po prostu nie ma. To oni stanowili dużą część wszystkich klientów, więc pustki mogą wynikać właśnie z tego powodu.

Zmieniam miejsce i ok. 14:00 pojawiam się w innej warszawskiej galerii handlowej. Tym razem jest to Arkadia. Tutaj ruch jest zdecydowanie większy i stwierdzam, że gdyby nie maseczki na twarzach ludzi, to pomyślałabym, że jest "normalnie”.