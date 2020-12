Gang Fajniaków jest największy na świecie. Maskotki podbijają serca Polaków

I jak się okazuje, żaden z biedronkowych gangów nie cieszył się taką popularnością jak gang Fajniaków. Od końca sierpnia do polskich domów trafiło około 8 mln maskotek, a w trakcie zakupów klienci zebrali około 620 mln naklejek!

Jak zaznacza Biedronka, akcja z Fajniakami przyczyniła się do też do wsparcia polskiej gospodarki. Dodatkowe naklejki przyznawane były za kupno wybranych produktów, które wspierały lokalne przedsiębiorstwa i tworzyły nowe miejsca pracy. W sumie klienci Biedronki wsparli polską gospodarkę w kwocie 9,7 mln zł.

- Nasi bohaterowie są przecież nie tylko sympatycznymi pluszakami: stoi za nimi ważny przekaz. W przypadku Fajniaków to dbałość o przyrodę i wsparcie polskiej gospodarki - mówiła Beata Jankowiak, dyrektorka marketingu sieci Biedronka.

Jak dodaje, do tej pory we wszystkich edycjach akcji z maskotkami wydano już 35 mln pluszaków i ok. 4 mln książek.