Ale numer! Garażowe siłownie wracają do łask. "Rowerek wystawiłem za tanio". "Daję zaliczkę, proszę zdjąć ogłoszenie"

"Niech pan zdejmie ofertę, ja już wpłacam zaliczkę". "Ile dają inni? Ja dam stówę więcej" - wystarczyło kilka minut od opublikowania ogłoszenia, żebym odebrał kilka tego typu telefonów. Co chciałem sprzedać? Używany rower do ćwiczeń. Okazuje się, że to w epidemii to prawdziwy święty Graal.

Polacy wykupują sprzęt sportowy gdzie się da. Nowy i używany. Źródło: East News , Fot: STANISLAW BIELSKI, REPORTER