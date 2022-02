Gaz popłynie w te miejsca za darmo. Gazprom dostał polecenie od Putina

Władimir Putin interweniuje

Choć o sprawie zrobiło się głośno w lutym, to wart 80 tys. rubli (ponad 4 tys. zł) ekran został zainstalowany już ubiegłym roku, przed 9 maja, upamiętniającym w Rosji zakończenie drugiej wojny światowej. Teraz Gazprom ma do maja 2022 roku zorganizować dostawy gazu, by umożliwić działanie wiecznych ogni wszędzie, gdzie są one elementem pomników i zespołów memorialnych. Wcześniej firma zapewniała funkcjonowanie wiecznych ogni tylko w przypadku miejscowości uhonorowanych tytułami Miast-Bohaterów i Miast Chwały Wojskowej.