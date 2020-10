Materiał powstał przy współpracy z firmą Novatek

Gaz ziemny dojedzie do ciebie autocysterną

Masz pomysł na biznes, znalazłeś środki finansowe i działkę, tyle tylko, że nie masz przyłącza gazowego, a to źródło energii jest ci potrzebne najbardziej. Co wtedy? Czekasz? Rezygnujesz? A może sprawdzisz alternatywne rozwiązanie jakim jest skroplony gaz ziemny? To paliwo dostarczy pod twoją firmę autocysternami spółka Novatek Green Energy. A infrastrukturę do jego magazynowania i zasilania urządzeń odbiorczych postawi we własnym zakresie.

Fabryka skraplania gazu ziemnego w Wysocku (materiały partnera)