Gdzie i kiedy maseczki są obowiązkowe? W przepisach sporo wyjątków

Koronawirus zaskoczył rząd? Ekonomista ocenia przygotowania do drugiej fali

Park i plaża bez maseczek

Nie wiadomo, do jakiej definicji sportu się odnosi, może więc prowadzić do absurdalnych sytuacji.

O to, jak interpretować zapis rozporządzenia i czy rząd planuje go doprecyzować, zapytaliśmy zarówno rzecznika rządu, jak i resort zdrowia. Na odpowiedź czekamy.

Mandat za brak maseczki wynosi 500 zł. Jeśli to nie skłoni do zasłonięcia twarzy, sprawa jest kierowana do sądu i Inspekcji Sanitarnej. Przypomnijmy, że jeśli sprawa zostanie przekazana do sanepidu, kary administracyjne zaczynają się od 5 tys. zł, a sięgnąć mogą nawet 30 tys. zł.