Gdzie na narty? Polska wciąż tańsza niż zagranica

Jeśli narty w opcji "budżetowej", to w Polsce. Koszty jednak i tak nie są małe. Przeciętna rodzina musi liczyć się z wydatkiem 5 tys. zł.

Połowa zimowej przerwy już za nami. Szkoły w 5 województwach funkcjonują już na pełnych obrotach, a do odpoczynku szykują się mieszkańcy Lubelszczyzny, Łódzkiego, Podkarpacia Pomorza i Śląska. Do połowy ferii zbliżają się natomiast uczniowie z województw: zachodniopomorskiego, dolnoślaskiego, opolskiego i mazowieckiego. Jeśli jeszcze nie wyjechali, żeby poszusować, to prawdopodobnie zrobią to w ciągu kilku najbliższych dni. Postanowiliśmy sprawdzić, ile za to zapłacą.