Ten kraj to hit jesieni 2024. Poleci tam co trzeci podróżny

Co trzeci Polak planujący zagraniczną wycieczkę poleci pod koniec 2024 r. do Włoch - wynika z danych platformy eSky.pl. Na liście największych rezerwacyjnych hitów znajduje się także Hiszpania, Grecja i Malta. Co zaskakujące, popularnością cieszą się także kraje o bardziej surowym klimacie od Polski, jak Łotwa i Dania.