Gdzie są najtańsze warzywa. Dyskonty wcale nie są najlepszym adresem

Jeśli zależy nam, żeby zapłacić za warzywa jak najmniej, na pewno nie uda nam się tam sztuka w dyskoncie. Dużo lepiej będzie skierować się do hipermarketu.

Tak wynika z badania firmy TakeTask. Za koszyk 12 warzyw w hipermarkecie zapłacimy około 50 zł. Dwa złote więcej wydamy, jeśli pójdziemy po te same warzywa do supermarketu. 7 zł drożej zapłacimy za identyczne zakupy w dyskoncie.

Jeszcze więcej - co dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem - zapłacimy w małych, osiedlowych sklepach, nazywanych tak zwanymi sklepami convenience. Tutaj za koszyk warzyw zapłacimy już 64 zł, czyli o 14 zł więcej niż w najtańszej kategorii sklepów, czyli hipermarketów.

To oczywiście dane uśrednione, co oznacza, że w poszczególnych sklepach mogą się wahać.

Co ciekawe, najbardziej wahają się - i to niezależnie od kategorii sklepu, ceny ziemniaków. Jeśli popatrzeć na różne rodzaje sklepów, to w supermarketach najbardziej zróżnicowane są ceny czerwonej papryki, a w hipermarketach - cebuli. Bardziej stabilne są ceny w dyskontach.