Gdzie wyrzucić butelkę po oleju? Rozwiewamy wątpliwości

Plastikowe butelki mogą zawierać olej spożywczy lub silnikowy. Butelki po oleju kuchennym można wrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale, czyli do żółtego worka lub pojemnika. Co ważne, nie ma potrzeby mycia butelki przed wyrzuceniem. Zakrętki z tych butelek często zbiera się w miejscach jak szkoły lub urzędy na cele charytatywne.