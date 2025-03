Śmieci bez kodu QR nie wyrzucisz. Tak działają nowoczesne kontenery

Każde gospodarstwo domowe otrzymuje 27 kodów QR na każdy rodzaj odpadów. Urząd Miejski w Świętochłowicach dostarcza je do Spółdzielni Mieszkaniowej, a ta przekazuje je lokatorom – do mieszkań lub skrzynek na listy .

Jak w praktyce działają nowoczesne kontenery ? Aby otworzyć pojemnik, skanujemy kod QR, przykładając go do skanera. Po chwili słyszymy komunikat głosowy: "Klapa otwiera się – wrzuć worek z odpadami". Wrzucamy śmieci, a na wbudowanym ekranie pojawia się informacja o ich wadze. Na zakończenie procesu system wydaje kolejny komunikat: "Klapa zamyka się – proszę zachowaj ostrożność".

Cały proces przebiega sprawnie i jest intuicyjny. Niewątpliwym atutem jest bezdotykowa obsługa – system automatycznie otwiera i zamyka klapę. Dodatkowo dla mieszkańców przygotowano tradycyjne instrukcje. Każdy śmietnik jest szczegółowo opisany – co wolno, a czego nie wolno do niego wyrzucać.

Jak podkreśla Naczelnik Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy wyrzucaniu większych odpadów, np. kartonów po telewizorze, nie ma konieczności pakowania ich do worka – wystarczy przykleić kod na kawałek opakowania i wrzucić do odpowiedniego pojemnika.

Jak tłumaczy naczelnik, chodzi o to, by każdy odpowiadał za to, co wyrzuca. Gmina ponosi bowiem ogromne kary finansowe za brak odpowiedniego poziomu odzysku surowców. – Już raz zapłaciliśmy karę w wysokości 400 tys. zł, a ostatnio kolejną – aż 700 tys. zł. To ogromne wydatki, których można uniknąć poprzez lepszą segregację – słyszymy.