Gdzie zamówić potrawy na Boże Narodzenie 2023? Oto ceny świątecznych dań

Ciasta i pierniczki na święta 2023

Jak informuje serwis poranny.pl, jeśli chcemy kupić pieczone ciastka lub pierniki, to zapłacimy ok. 70 zł za kilogram, czyli ok. 65 sztuk o wysokości 6-8 cm. Autorka jednego z ogłoszeń na zamówienia czeka do 3 grudnia, jednak już pod koniec listopada planuje rozpocząć wydawanie zamówień. A co w przypadku ciast? Okazuje się w woj. dolnośląskim, blacha sernika królewskiego to koszt 140 zł, sernika tradycyjnego 130 zł, miodownik 130 zł, piernik 100 zł. Podłużna blacha tzw. keksówka: piernik 100 zł, z nadzieniem 120 zł, makowiec 120 zł. Można kupić pół blachy, w grę wchodzi dowóz do 100 km od miejsca zamieszkania pasjonatki cukiernictwa, dopłacamy za paliwo.