Gigant wycofuje Pepsi ze sklepów. Jest decyzja Francuzów

Od 4 stycznia we francuskich sklepach Carrefour nie można kupić produktów amerykańskiego giganta spożywczego PepsiCo (Pepsi, 7up, Lipton, Lay‘s, Doritos, Alvalle, Quaker i Benenuts). Jest to protest przeciwko podwyżkom cen, których żąda producent. Natomiast Carrefour miał zobowiązać się do ich obniżania — inormuje Bloomberg.