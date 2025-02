Gigantyczna inwestycja na Śląsku. Ruszyła rozbiórka hal fabrycznych

Pierwszy etap prac obejmuje 60 proc. terenów poprzemysłowych. Realizowany jest przez firmę Strabag za niemal 57 mln zł. Umowa z firmą została podpisana w styczniu 2025 r. Całość inwestycji ma zakończyć się do 2027 r., a mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych przestrzeni na początku 2027 r.

Projekt zakłada nie tylko budowę nowego rynku, ale także rewitalizację istniejących hal. Powstaną tam m.in. centra konferencyjne, targowe i kulturalne. Przestrzeń będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Plan jest taki, by w marcu tego roku rozpocząć postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy drugiego etapu tego projektu. Jeśli pójdzie to sprawnie w czerwcu powinniśmy się zapoznać z ofertami. Myślę, że gdzieś koło października moglibyśmy rozpocząć prace w ramach drugiego etapu – tłumaczył dziennikowi Wojciech Czyżewski prezes spółki Fabryka Pełna Życia. Całkowita wartość drugiego etapu budowy nowego centrum Dąbrowy Górniczej to 53 mln zł.