Udało się za dziesiątym razem. Dworzec za 87 mln zł otwarty

Zdaniem wojewódzkiego inspektora budowlanego Macieja Kotarskiego, który komentował WP Finanse odwołanie ubiegłotygodniowej uroczystości, nie było przeciwwskazań do odwołania otwarcia, bo z punktu widzenia urzędu decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jest ostateczna i prawomocna, co oznacza, że inwestor ma pełne prawo do legalnego użytkowania obiektu.