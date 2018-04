Gigantyczna kumulacja we włoskiej loterii. Szczęśliwiec wygrał ponad pół miliarda złotych

We włoskim odpowiedniku Lotto ktoś wygrał we wtorek 130 mln euro. To efekt narastającej od sierpnia zeszłego roku kumulacji, której nikt - aż do teraz - nie był w stanie rozbić.

Dzięki gigantycznej kumulacji do wygrania było aż 130 mln euro. (East News, Fot: Andreas Solaro)

Kupon ze szczęśliwą "szóstką" został kupiony w kolekturze na Sycylii. Wylosowane liczby, dzięki którym ktoś został właśnie multimilionerem, to: 12, 23, 39, 54, 72 i 73. W przeliczeniu na polską walutę, szczęśliwiec zainkasował równowartość ponad pół miliarda złotych.

Nagroda pierwszego stopnia nie padła we włoskim lotto, zwanym Superenalotto, przez 110 poprzednich losowań.

Jak podaje PAP, to piąta najwyższa nagroda w historii tej gry we Włoszech. Rekordowa wygrana padła w 2010 roku i wyniosła 177 milionów euro.

Wygrane te są dużo wyższe niż w polskim Lotto. Najwyższa, jak do tej pory, wygrana w polskiej grze padła w marcu 2017 roku. Szczęśliwiec ze Skrzyszowa zainkasował wtedy prawie 37 milionów złotych. W historii Lotto już sześć razy padały wygrane powyżej 30 milionów złotych.