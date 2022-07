Gigantyczne bonusy dla górników. Dostaną nawet 19 tysięcy złotych

22 tysiące pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej dostaną w lipcu pokaźne nagrody. JSW poinformowała we wtorek, że dogadała się ze związkami zawodowymi co do wysokości bonusów. W zależności od wykonywanej pracy, załoga dostanie od 13 do nawet 19 tys. zł brutto. Firma przeznaczy na ten cel prawie pół miliarda złotych.