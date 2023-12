Gigantyczne obniżki cen wycieczek. Liderem przecen jeden kierunek

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu eksperci Traveldaty ujawnili w ofercie Corala Travel (8) i TUI Poland (5), do Grecji w Itace (9), Grecosie (7), Rainbowle i TUI Poland (po 5), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (10) i Itace (7), do Turcji w Coralu Travel (5), Itace (4) i TUI Poland (3), do Tunezji w Join UP! (3) i TUI Poland (2), a do Bułgarii w TUI Poland (3) i Coralu Travel (2 oferty) - czytamy.