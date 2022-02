Gigantyczny rachunek za gaz. "Rozbój w biały dzień"

- Taki rachunek to potężne uderzenie w budżet samorządu, bo przecież nie jest on z gumy – wyjaśnia w rozmowie z finanse.wp Edward Szewczak. – To system naczyń połączonych, gdzieś trzeba będzie szukać oszczędności, zwłaszcza, że wpływy podatkowe na skutek decyzji rządu, mamy o 20 mln zł mniejsze. Poza tym palmiarnia nie jest jedynym obiektem, który boryka się z podwyżkami cen gazu. To samo dzieje się w przypadku naszego DPS-u. Pieniędzy w budżecie brakuje, a przecież kończy się zima i trzeba remontować drogi i chodniki – dodaje.