GIS informuje o wycofaniu produktu. Sprzedawała go znana sieć sklepów

Może to być tylko wierzchołek góry lodowej. Jak pisał w ostatnim weekendowym wydaniu "Nasz Dziennik", rynek suplementów wymaga natychmiastowego uporządkowania. Polacy każdego roku spożywają coraz więcej takich specyfików. Jednak nie ma pewności co do ich pochodzenia i rzeczywistego składu. Zdaniem ekspertów ich przyjmowanie może być nawet niebezpieczne. Według gazety resort zdrowia analizuje wprowadzenie stopniowych działań legislacyjnych regulujących ten rynek.