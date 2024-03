GIS uderza w antyszczepionkowców na Twitterze. Mamy komentarz Inspektoratu

"Kiedy poznaję dziewczynę i mówi mi, że nie chce w przyszłości szczepić dzieci" - napisał w swoim tweecie Główny Inspektorat Sanitarny. Do posta dołączono screen wiadomości. "O proszę. Chyba Pani żartuje. To dziękuję, do widzenia" - czytamy w niej. To fragment rozmowy pomiędzy byłą graficzką firmy Giftpol a jej szefem, który zwolnił pracowniczkę za pośrednictwem komunikatora.