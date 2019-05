GIS wycofuje dwie partie sera z sieci E.Leclerc. Klienci proszeni o zwrot

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży dwóch rodzajów sera z surowego mleka krowiego, które były dostępne w sieci sklepów E.Leclerc. Mogą być zanieczyszczone bakterią E. coli. Klienci proszeni są o ich zwrot.

- Saint Felicien 180 g, z datą przydatności do spożycia od 6 lutego 2019 do 21 maja 2019,

- Saint Marcellin 80 g, z datą przydatności do spożycia od 4 lutego 2019 do 21 maja 2019.