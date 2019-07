GIS wycofuje szklane kubki. Za wysoki poziom ołowiu i kadmu

GIS wydał ostrzeżenie publiczne i decyzję o wycofaniu ze sprzedaży szklanych kubków do picia "Hrnek sklenĕný 3 ks, 500ml". Kubki najpewniej były dostępne w Polsce, Czechach i Słowacji. Stwierdzono w nich zbyt wysokie stężenie szkodliwych pierwiastków.

Na opakowaniu zestawu trzech szklanych kubków wymieniono podmiot odpowiedzialny za produkt: Elmich Trading s.r.o., Vlčkova 1064/6, PRAHA – Černý Most, Czech Republic . Z informacji przekazanych przez czeskie władze wynika, że dane na opakowaniu są fałszywe. Trwa już postępowanie w celu ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu do obrotu. Jak podaje GIS: "w związku z obecnością na opakowaniu przedmiotowego produktu napisów w języku czeskim, polskim i słowackim prawdopodobnie przedmiotowe kubki szklane przeznaczone są do sprzedaży na terenie Czeskiej Republiki, Polski i Słowacji".

Zalecenia dla konsumentów

W wydanym przez GIS ostrzeżeniu czytamy, że "nie należy używać kubków wskazanych w komunikacie do spożywania żywności". Główny Inspektor Sanitarny prosi wszystkie osoby, które kupiły zestaw kubków przedstawiony na zdjęciach, o przekazanie informacji o miejscu zakupu tych produktów do najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Można to też zgłosić bezpośrednio do Głównego Inspektoratu Sanitarnego - w formie elektronicznej na adres: inspektorat@gis.gov.pl. Jak zapewnia GIS, informacje od konsumentów będą wykorzystane do ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie tego produktu do obrotu.