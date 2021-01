Globalne ocieplenie wymusi zmiany cywilizacyjne. Eksperci prognozują

Pierwszy kwartał 2020 to pasmo kolejnych rekordowych wyników - w lutym i marcu temperatury były wyższe niż wieloletnia średnia w większości krajów Europy. Analiza obserwacji meteorologicznych wskazuje na istnienie coraz silniejszego trendu rosnących temperatur i częstszych przypadków opadów nawalnych.

Meteorologiczne skutki globalnego ocieplenia

Zmiany można zaobserwować także w Polsce. Dane meteorologiczne z okresu 1981-2017 jasno wskazują, że średnia temperatura w kraju nad Wisłą rośnie. Oznacza to m.in., że zwiększa się liczba dni upalnych przy jednoczesnym spadku dni z przymrozkami lub dni mroźnych.

Miłośnicy wysokich temperatur powinni jednak wstrzymać się przed nadmierną radością, gdyż rosnąca temperatura wiąże się z szeregiem zagrożeń. Jakich? Dla przykładu: znacznie zwiększone tempo parowania wody. Nawet przy nieznacznie większych opadach doprowadzi to do tego, że susza w Polsce będzie mieć dłuższy przebieg i cięższe skutki do przezwyciężenia.