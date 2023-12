Godziny otwarcia sklepów w okresie świątecznym. Oto kiedy zrobimy zakupy

Lidl w dniach 29 oraz 30 grudnia będzie czynny do godziny 23:30. Kaufland w dniach 22 oraz 29 grudnia będzie czynny do 24:00. Z kolei 30 godzina zamknięcia zmienia się na 23:00. IKEA w okresie świątecznym będzie zamknięta od 24 do 26 grudnia. W tym czasie sklepy, Studia planowania i zamówień oraz pozostałe zdalne punkty spotkań z klientami będą nieczynne. Sieć ponownie otworzy swoje punkty od 27 grudnia.