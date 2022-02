Górnicy dostali czternastki i się wściekli. Gdzie jest pełna kwota? Zawinił Polski Ład

PGG jest największą górniczą firmą, zatrudniającą ok. 36,5 tys. osób. Na wprowadzonych z początkiem roku zmianach podatkowych straciło tam w wypłatach "na rękę" ok. 700 przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej, których miesięczne wynagrodzenia przekraczają 12,8 tys. zł brutto (to właśnie do tej kwoty rząd daje gwarancję, że nikt nie straci - kto zarabia więcej, odczuje Polski Ład w postaci zmniejszonej pensji). Pozostali pracownicy, jak zapewnia firma, osiągają wynagrodzenie netto na dotychczasowym poziomie lub zyskali dzięki wprowadzonej uldze dla klasy średniej.