PiS chce odkręcić chaos związany z Polskim Ładem. Wiceminister obiecuje "zmiany na korzyść podatnika"

Polski Ład wprowadził gigantyczne zamieszanie, zmniejszył pensje wielu Polakom, a ostatecznie doprowadził nawet do dymisji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Teraz Artur Soboń, czyli nowy wiceminister powołany specjalnie po to, by naprawić podatkową rewolucję, zapowiada korzystne zmiany. Co więcej, mają być skonsultowane i zrozumiałe.