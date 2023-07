Warszawa nie jest już największym miastem. Nowy numer jeden

Jak podaje GUS, powierzchnia Polski powiększyła się w tym roku o 121 tys. ha (z 31 272 030 ha do 31 393 136 ha) w porównaniu do poprzedniego roku. Jest to głównie zasługa Gdańska, które stało się największym miastem w Polsce - wskazuje Marcin Grudzień z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w rozmowie z TVN24.