Jedno z najstarszych takich wydarzeń w Europie. Startuje jarmark świętojański w Gdańsku

Pierwsza niedziela Jarmarku to tradycyjnie Święto Chleba. 23 lipca zapach świeżego chleba wykonywanego rzemieślniczymi metodami roznosić się będzie na Ołowiance. W programie wydarzenia jest m.in. konkurs na Najlepszy Chleb Domowego Wypieku. To także możliwość poznania sztuki wypieku pieczywa i wyrobów cukierniczych, podpatrzenie czy podpytanie mistrzów cechu. Przy okazji to wydarzenie ma wymiar edukacyjny, pokazujący jak ważne jest odpowiednie dobieranie produktów żywnościowych, aby dieta była zdrowa i pełnowartościowa.